Погода 17 травня в Україні: синоптик попередила про похолодання і дощі

17 травня в Україні затримається тепла весняна погода з локальними опадами. Детальний прогноз на вівторок по областях читайте далі.

17 травня, у вівторок, середня температура вдень складе до +16+20. А найтепліше буде у південних та південно-західних областях – до +20+24. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, майже по всій країні втримається сонячна та малохмарна погода.

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На Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Чернігівщині, у Чернівецькій та Закарпатській областях – періодичні дощі. Ввечері у вівторок локальні дощики можуть походити у південній частині України. У Києві 17-го травня дощ малоймовірний. Ніч – холоднувата, свіжа, +6+9 градусів, вдень передбачається до +17, +18 градусів. Вітер північно-західний, все ще поривчатий, ніяк не вгомониться, – додала вона.

Також синоптик попередила про короткочасне похолодання 18 травня, через які вночі можливі незначні заморозки на ґрунті, а вдень температура знизиться до +10+17. Однак вже 19 травня, у четвер, тепло повернеться в країну.

Kym MacKinnon on Unsplash

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