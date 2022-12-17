Погода 17 та 18 грудня в Україні: прогноз на вихідні

17 грудня температура повітря ще залишатиметься досить теплою, а от з неділі розпочнеться похолодання. Детальніший прогноз читайте далі.

17 грудня, у суботу, в Україні переважатиме волога погода – випадатиме мокрий сніг, йтиме дощ (лише в південній частині завтра опади малоймовірні). 18 грудня, у неділю, в більшості областей України опадів не передбачається. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, дороги залишаються слизькими, ситуація непроста для руху, як для водіїв, так і для пішоходів.

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Температура повітря 17 грудня ще побуде високою, впродовж дня +2+6 градусів, у центральних та східних областях +5+11 градусів, у південній частині +10+15 градусів. 18 грудня в Україні розпочнеться похолодання. У денні години в західних областях вже підмерзне до -3-7 градусів, на півночі буде 0-4 градуси морозу, у центральних областях очікується від 3 тепла до 3 морозу, на сході та півдні ще тепліше, але значно менше тепла, +3+10 градусів", – додала вона.

У Києві в суботу очікується дощ, місцями з мокрим снігом. У неділю – без істотних опадів. 17 грудня у столиці ще досить тепло, близько +3 градусів. 18 грудня вже похолоднішає до -3-5 градусів.

На Миколая та 20-го грудня морози в Україні посиляться. Вночі місцями можливе зниження до -10-17 градусів. Проте вже з 21 грудня знову в нас очікується потепління.

Прогноз погоди на 17 грудня по містах України:

Прогноз погоди на 18 грудня по містах України:

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