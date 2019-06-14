Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Погода 14 червня в Україні: точний прогноз

  • 16
Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

14 червня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а короткочасні грози пройдуть у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

14 червня, у п'ятницю, по всій країні втримається спекотна та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: У київському метрополітені підказали, як боротися зі спекою

За її словами, середня температура складе до +30+35. Лише на півночі, на заході та на Вінниччині очікуються грозові дощі. У решті областей через високу температуру оголошено пожежну небезпеку. У Києві 14 червня також буде спекотно, повітря вдень прогріється до +31+33. Вдень у столиці можливий незначний дощ.

Прогноз погоди на 14 червня у містах України:

Погода 14 червня в Україні: точний прогноз - фото 334147
  • Ужгород +30+32
  • Львів +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +30+32
  • Рівне +30+32
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +30+32
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +29+31
  • Херсон +31+33
  • Полтава +29+31
  • Суми +27+29
  • Харків +27+29
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +29+31
  • Луганськ +28+30

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
  • 10 червня, 12:14
  • 986
Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
  • 09 червня, 17:30
  • 1200
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • 11 червня, 17:21
  • 923
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Україна Новини