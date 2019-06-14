Погода 14 червня в Україні: точний прогноз

14 червня в Україні продовжить підійматись температура повітря, а короткочасні грози пройдуть у кількох областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

14 червня, у п'ятницю, по всій країні втримається спекотна та сонячна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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За її словами, середня температура складе до +30+35. Лише на півночі, на заході та на Вінниччині очікуються грозові дощі. У решті областей через високу температуру оголошено пожежну небезпеку. У Києві 14 червня також буде спекотно, повітря вдень прогріється до +31+33. Вдень у столиці можливий незначний дощ.

Прогноз погоди на 14 червня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +29+31

Чернівці +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +30+32

Рівне +30+32

Луцьк +29+31

Вінниця +29+31

Хмельницький +30+32

Житомир +30+32

Чернігів +29+31

Черкаси +30+32

Миколаїв +31+33

Одеса +29+31

Херсон +31+33

Полтава +29+31

Суми +27+29

Харків +27+29

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +29+31

Луганськ +28+30

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