Погода 13 лютого в Україні – синоптикиня розповіла, яким буде понеділок

13 лютого на українців ще чекатиме морозяна погода, проте незабаром буде таки весна. Детальніший прогноз читайте далі.

13 лютого, у понеділок, в Україні вночі буде морозно, -4-11 градусів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вдень у понеділок потепліє до відлиги, хіба на північному сході очікується десь в межах 0-3 градусів морозу.

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Вітер в Україні й далі з поривами сильними, західний, північно-західний. Сніг, мокрий сніг кружлятиме зненацька, періодично, у південній частині – без опадів. У Києві тиждень почнеться морозною ніччю, до -5 градусів, та теплим днем, до +2 градусів. Невеликий сніг, мокрий сніг. Через вітер та вологість тепло не буде, щоб не змерзнути – одягайтесь щільніше і поглядайте на завіконні термометри, це підбадьорить", – додала вона.

Прогноз погоди на 13 лютого по містах України:

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