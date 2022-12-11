Погода 12 грудня в Україні: синоптик попередила про опади у понеділок

12 грудня циклон Birgit помчить на північ, проте погода сухішою не стане., адже нова компанія атмосферних фронтів організує знову мокрий сніг та дощ. У понеділок в Україні пануватиме волога погода з періодичними опадами. Детальніший прогноз читайте далі.

12 грудня, у понеділок, погода в Україні вируватиме! Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, будуть циклони, атмосферні фронти, дощі, навіть зливи, мокрий сніг, дика ожеледиця, сильний вітер і тут же – непроникний туман.

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Вдень на заході, частині півночі та на Вінниччині опади стихнуть (лише в Карпатах все одно сипатиме сніг – дуже, дуже обережно!). Де мінуси – там ожеледиця, сильна! Щодо температури повітря, то з цим дуже строкато й складно, крок туди, крок сюди – і вже "мінус" переходить у "плюс" чи навпаки. У понеділок очікується вже холодніша погода у західних, північних областях та на Вінниччині, -1-4 градуси. На сході, в більшості центральних областей та на Сумщині, а також у південній частині ще тепло, +3+9, місцями до +9+12 градусів, в Криму до +15 градусів! Надалі скрізь в Україні похолоднішає. Туман продовжують блукати, хіба що похолодання обморозить крапельки тумани і вони з дзенькотом впадуть на землю і дадуть хоча б щось побачити за вікном. Водії! Ці дні дуже складні для руху на дорогах, без особливої потреби не виїжджайте або дуже уважно стежте за прогнозом погоди", – додала вона.

У Києві понеділок очікується вже холоднішим, температура повітря знизиться завтра до нуля, дощ з туманом перейдуть у мокрий сніг, хоча видимість залишатиметься низькою. Опади в Києві більш ймовірні найближчої ночі та завтра вранці, вдень трохи попустить. 12 грудня спостерігатиметься аномальний хід температури повітря: ніч у столиці буде теплою, до +3 градусів, а вдень похолодає до 0, -1 градуса.

Прогноз погоди на 12 грудня по містах України:

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