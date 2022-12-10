Погода 11 грудня в Україні: синоптик попередила про серйозні опади

11 грудня в Україні буде неділя із дощами, мокрим снігом, періодично навіть із сильними опадами – це циклон. Детальніший прогноз читайте далі.

11 грудня, у неділю, погода буде складна. Вона впливатиме і на дорожні ситуації, і на голови, і на настрій. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, попри все, буде і висока весняна температура.

І ще: Які пристрої "з'їдають" найбільше електроенергії: відповідь Укренерго

Очікується завтра +7+12, на півдні до +15 градусів. Проте ви ж не забули про заявлений на початку прогнозу мокрий сніг? Він йтиме в західних областях і стане можливим через похолодання, яке очікується на заході до 2 тепла-2 морозу. Тому завтра не радила б кудись виїжджати автомобілем в межах західного регіону – налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця! Ще про опади. Їх у неділю практично не буде в східних областях – хіба якийсь туман або мряка", – додала вона.

У Києві 11 грудня передбачається один з найтепліших днів, до +10 градусів. Але йтиме дощ. З вівторка-середи очікується похолодання!

Прогноз погоди на 11 грудня по містах України:

Читайте також: День ангела у грудні 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця