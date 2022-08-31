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Погода 1 вересня в Україні: синоптик попередила про похолодання та локальні дощі

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Прогноз погоди на 1 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 1 вересня 2022 в Україні / Alisa Anton on Unsplash

1 вересня в Україні переважатиме малохмарна погода, а спека відступить. Детальний прогноз на перший день осені по містах читайте далі.

1 вересня, у четвер, майже по всій країні втримається комфортна погода з температурою на рівні +18+25. За словами синоптика Наталка Діденко, найтепліше буде у південних та східних областях – до +25+28. А от дощі можливі лише локальні у південних областях, на решті території України буде малохмарно.

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У Києві буде сухо та помірно тепло, максимальна температура повітря у столиці очікується +20+22 градуси. Характерна ознака юної осені - прохолодні чи й холодні ночі. Найближчим часом очікується вночі +8+14 градусів, на заході місцями навіть +5+9 градусів, а в Карпатах ще нижче. Тому розумно адаптуйтеся до нового сезону, стежте за самопочуттям, підбирайте правильно гардероб, уважно стежте за свіжими прогнозами погоди та щоденними новинами, з фронту й тилу, довіряйте виключно професійним джерелам, – додала вона.

Прогноз погоди на 1 вересня у містах України:

Погода 1 вересня в Україні: синоптик попередила про похолодання та локальні дощі - фото 512305
  • Ужгород +22+24
  • Львів +19+21
  • Івано-Франківськ +19+21
  • Чернівці +20+22
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +19+21
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +19+21
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +21+23
  • Кропивницький +22+24
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +24+27
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +22+24
  • Суми +19+21
  • Харків +24+26
  • Дніпро +24+26
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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