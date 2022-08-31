Погода 1 вересня в Україні: синоптик попередила про похолодання та локальні дощі

1 вересня в Україні переважатиме малохмарна погода, а спека відступить. Детальний прогноз на перший день осені по містах читайте далі.

1 вересня, у четвер, майже по всій країні втримається комфортна погода з температурою на рівні +18+25. За словами синоптика Наталка Діденко, найтепліше буде у південних та східних областях – до +25+28. А от дощі можливі лише локальні у південних областях, на решті території України буде малохмарно.

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У Києві буде сухо та помірно тепло, максимальна температура повітря у столиці очікується +20+22 градуси. Характерна ознака юної осені - прохолодні чи й холодні ночі. Найближчим часом очікується вночі +8+14 градусів, на заході місцями навіть +5+9 градусів, а в Карпатах ще нижче. Тому розумно адаптуйтеся до нового сезону, стежте за самопочуттям, підбирайте правильно гардероб, уважно стежте за свіжими прогнозами погоди та щоденними новинами, з фронту й тилу, довіряйте виключно професійним джерелам, – додала вона.

Прогноз погоди на 1 вересня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +19+21

Івано-Франківськ +19+21

Чернівці +20+22

Тернопіль +18+20

Рівне +19+21

Луцьк +18+20

Вінниця +20+22

Хмельницький +19+21

Житомир +19+21

Чернігів +18+20

Черкаси +21+23

Кропивницький +22+24

Миколаїв +26+28

Одеса +24+27

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +22+24

Суми +19+21

Харків +24+26

Дніпро +24+26

Запоріжжя +25+27

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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