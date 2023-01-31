Погода 1 лютого в Україні – синоптикиня попередила, коли зміцніють морози

1 лютого українцям ще не варто розслаблятися й діставати весняний одяг, адже зима триває й ще не дасть про себе забути. Детальніший прогноз читайте далі.

1 лютого, у середу, в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на півдні – переважно хмарно, хіба на Запоріжжі невеликі опади. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, 4 лютого морози зміцніють, а найближчим часом випадатиме сніг. Ну, й усілякі супутні явища типу сильного вітру, ожеледиці, ускладнення ситуації на дорогах та тротуарах.

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Вітер північно-західний, помірний, часом із сильними поривами – не варто ходити без шапки. Температура повітря поки що майже не міняється: вночі невеликі "мінуси". Вдень передбачається +1+4 градуси, на півночі, північному сході та в Карпатах 0-3 градуси морозу. У Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах або снігова каша, або ожеледиця – шановні водії, дуже обережно! Вітер у столиці буде завтра рвучким, з північного заходу. Найближчої ночі -1-3 градуси, завтра вдень 0+2 градуси. Під вихідні температура повітря почне знижуватися, наступний тиждень буде морозним", – додала вона.

Прогноз погоди на 1 лютого по містах України:

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