Погані хлопці проти хороших: хто займається сексом частіше

Ну що ж, ми наполегливо рекомендуємо позбутися поширеного міфу, пов'язаного з поганими хлопцями. Виявилося, хороших геть зовсім не обділяють у сексі. Ба більше: вони займаються ним ледь не частіше.

Науковці з канадських університетів – Гуельфського та Ніпіссінг – встановили, що у хороших хлопців сексуальне життя яскравіше та насиченіше. Як пише Science Daily, під "хорошими" хлопцями учені мали на увазі безкорисливих.

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Результати спостереження ґрунтуються на опитуванні 800 людей обох статей. Кожен не лише виклав деталі свого сексуального життя, а й розповів, як часто він займається благодійністю. Мовиться про фінансові пожертвування, здачу крові або ж благородні справи.

Як виявилося, чим частіше чоловік займається благодійністю, тим активнішим є його особисте та сексуальне життя. Що стосується жінок, то кореляція була не настільки очевидною.



Чоловіки, які займаються благодійністю, частіше мають секс / Фото Unsplash

Інше дослідження, в якому брали участь 500 студентів коледжу, підтвердило результати першого. Учасникам поставили питання: "Якщо ви виграєте 100 доларів, що ви з ними зробите: витратите на себе, віддасте частину на благодійність або віддасте відразу всю суму?". Ясна річ, що до того, як поставити це питання, науковці дізналися деталі сексуального життя студентів.

І, бінго: найбільш безкорисливі студенти – ті, які віддадуть або частину суми, або усі 100 доларів – мають насиченіше сексуальне й особисте життя.

Ми, звичайно ж, не гарантуємо, що твоя благодійність відразу ж змінить сексуальне життя на краще. Але певна логіка у цьому є: жінки страшенно терпіти не можуть жмикрутів. Тож пам'ятай про те, що щедрість без задніх думок може стати справжнім ключем до успіху.

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