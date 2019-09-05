Погані хлопці 3: трейлер продовження бойовика з Віллом Смітом

У мережі з'явився перший трейлер до продовження знаменитого фільму Погані хлопці (Bad Boys for Life), де головні ролі виконують Вілл Смітт та Мартін Лоуренс. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Sony Pictures Entertainment потішила трейлером до стрічки Погані хлопці 3 (Bad Boys for Life), прем'єра якого запланована на 17 січня 2020 року, тобто через 17 років після виходу другої картини та через 25 років після першого фільму!

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У головних ролях продовжують зніматися Мартін Лоуренс та Вілл Смітт. А сюжет завершить трилогію пригод двох напарників-поліцейських, адже Маркус вирішує нарешті піти у відставку. Однак Майк просить друга допомогти йому з останньою справою. Ще більше пригод, стрілянини, перегонів та тусовок - ось, що чекає фанатів у новому кіно.

Погані хлопці 3, дивитись трейлер онлайн:

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