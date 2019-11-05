Погані хлопці 3: новий трейлер з Віллом Смітом, який не старіє

У мережі показали свіжий трейлер до нової частини фільму "Погані хлопці 3" (BAD BOYS FOR LIFE), де головні ролі досі грають Мартін Лоренс та Вілл Смітт. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Студія Sony Pictures не збирається зупинятись і опублікувала промо до продовження бойовика "Погані хлопці 3" (BAD BOYS FOR LIFE), перші дві частини якої зняв Майкл Бей ще у 1995 та 2003 роках. Дата виходу нової стрічки запланована вже на 23 січня 2020 року.

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Важко повірити, але головні ролі й досі уміло виконують ті ж актори: Вілл Смітт та Мартін Лоренс, а складають їм компанію Ванесса Хадженс та Александер Людвіг. Сюжет завершить трилогію пригод двох напарників-поліцейських, адже Маркус вирішує нарешті піти у відставку. Однак Майк просить друга допомогти йому з останньою справою. Ще більше пригод, стрілянини, перегонів та тусовок – ось, що чекає фанатів у новому кіно.

Погані хлопці 3, дивитись трейлер фільму онлайн:

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