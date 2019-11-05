На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погані хлопці 3: новий трейлер з Віллом Смітом, який не старіє
-
- 14
У мережі показали свіжий трейлер до нової частини фільму "Погані хлопці 3" (BAD BOYS FOR LIFE), де головні ролі досі грають Мартін Лоренс та Вілл Смітт. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.
Студія Sony Pictures не збирається зупинятись і опублікувала промо до продовження бойовика "Погані хлопці 3" (BAD BOYS FOR LIFE), перші дві частини якої зняв Майкл Бей ще у 1995 та 2003 роках. Дата виходу нової стрічки запланована вже на 23 січня 2020 року.
І ще: Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel
Важко повірити, але головні ролі й досі уміло виконують ті ж актори: Вілл Смітт та Мартін Лоренс, а складають їм компанію Ванесса Хадженс та Александер Людвіг. Сюжет завершить трилогію пригод двох напарників-поліцейських, адже Маркус вирішує нарешті піти у відставку. Однак Майк просить друга допомогти йому з останньою справою. Ще більше пригод, стрілянини, перегонів та тусовок – ось, що чекає фанатів у новому кіно.
Погані хлопці 3, дивитись трейлер фільму онлайн:
Варте уваги: Нові фільми листопада 2019: найкрутіші кінопрем'єри місяця
-
21:56Погані хлопці 3: новий трейлер з Віллом Смітом, який не старіє
-
21:25СидорЕнки-СидОренки 11, 12 серія: дивитись онлайн комедійний серіал
-
21:006 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel
-
20:19Зваблива вампірка: Алессандра Амброзіо без білизни вразила фанів (фото)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:50Який доступний овоч покращує роботу мозку
-
19:15Перші ластівки: дата виходу та графік серій нового серіалу про школу
-
18:50Банкір: трейлер нового фільму з Семюелем Л. Джексоном
-
18:16Гороскоп на 6 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
17:15Куди піти в листопаді: ТОП 5 подій у Києві, варті вашої уваги
-
17:002020 – високосний рік: прикмети і заборони, що не можна робити
-
16:52Чорний кіт став зіркою футбольного матчу в Нью-Йорку: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:23Реальне життя на околицях Лондона: захопливі фото
-
16:07Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради
-
15:55Прості поради, як позбутись тривожності
-
15:32Австралійська матуся пояснила, чому потрібно "менше любити своїх дітей"
-
15:16Сексуальна Демі Роуз у "голій" сукні розбурхала мережу
-
14:53Агресивний кіт: Jaguar I-Pace отримав "гарячу" версію
-
14:44Сором'язливий Меттью МакКонахі з'явився в Instagram і зібрав мільйон переглядів
-
14:25Вірусне відео: космонавти просто сплять, але це нагадує уривок з фільму жахів
-
14:13Учені "зламали" iPhone та смарт-колонки: їм знадобилась лазерна указка
-
14:00У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
-
20:53Скорсезе пояснив, чому не любить фільми Marvel
-
17:49Кіану Рівз показав нову кохану: хто така Олександра Грант, яка вкрала серце Нео
-
16:07Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради
-
14:00У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
-
12:4920 розбитих авто: дивіться круту рекламу PlayStation 4, яку зняли в Києві
-
10:00Корисні поради для водіїв: як позбутися від запаху в салоні
-
07:17Погода в Україні 5 листопада: у яких областях пройдуть дощі
- 04 листопада
-
23:41Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
20:45Застуда та нежить: головні міфи про самолікування
-
18:0010 крутих гаджетів минулого, про які ви вже забули, але хотіли б і зараз
-
15:15ТЕСТ: Вгадай фільм за еротичною сценою (18+)
-
14:30На замітку водіям: міфи про шиповані шини, в які варто перестати вірити
-
12:15Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
-
07:15Що вам хоче сказати водій, коли показує розчепірену долоню
- 03 листопада
-
23:59Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в одинадцятому прямому ефірі
-
21:55Науковці з'ясували, як пов'язані секс і брехня
-
20:20Власники iPhone набрали кредитів на космічну суму, користуючись Apple Card
-
18:45Дівчина тижня: безсоромна модель Тучі Кеш, яка заводить Instagram інтимними кадрами (18+)
-
16:50Як вибрати модний та трендовий чоловічий дощовик
-
14:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
-
12:16Страви з сиру: корисні та смачні рецепти
-
10:00Корисні поради для автомобілістів: як самому очистити фари
-
08:335 причин зробити вранці зарядку
- 02 листопада
-
21:23Гаряча мамка: зірка Фабрики зірок у прозорому боді розбурхала мережу своїми формами
-
19:225 речей, які обов'язково потрібно зробити в барі