Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Бокс Серіал Великі Вуйки

Погане дівчисько: зірка реаліті-шоу вразила бюстом у крихітній сукні

  • 48
Кортні Кардашян у крихітній сукні - фото 1
Кортні Кардашян у крихітній сукні / instagram.com/kourtneykardash

Кортні Кардашян вирішила позмагатись зі свою сестрою Кім в екстравагантності вбрання та приміряла образ поганого дівчиська. Обтислий корсет та крихітна сукня показали, що сестри сімейства Кардашян мають доволі видатні форми.

40-річна американська знаменитість, зірка реаліті-шоу та бізнеследі Кортні Кардашян не відстає від своєї сестри Кім, тому активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за світською левицею стежать понад 82 млн підписників, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті. До того ж, Кортні постійно працює над своєю фігурою та виглядом, тому не соромиться з'являтись на публіці у доволі відвертому вбранні.

І ще: Ангел Victoria's Secret підкорила мережу пікантним відео (18+)

А недавній допис зірки це лише підтверджує, адже на свіжих кадрах вона позує у крихітній чорній сукні з корсетом, який лише підкреслює її апетитні форми. Не дивно, що саме жінки Кардашян ввели тренд на пишну фігуру.

Погане дівчисько: зірка реаліті-шоу вразила бюстом у крихітній сукні - фото 362698

Погане дівчисько: зірка реаліті-шоу вразила бюстом у крихітній сукні - фото 362699

Погане дівчисько: зірка реаліті-шоу вразила бюстом у крихітній сукні - фото 362700

Джерело всіх фото: instagram.com/kourtneykardash

Читайте також: Неземна та сексуальна: зірка серіалу Кріпосна спокусила фанатів новим фото

Джерело: Радіо МКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чому смартфони Google Pixel 4 та Pixel 4 XL – повне розчарування
  • 14 жовтня, 19:15
  • 1124
Найкращі детективні серіали осені 2019, які захоплюють з перших хвилин
  • 13 жовтня, 21:00
  • 5632
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 531
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз