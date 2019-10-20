Погане дівчисько: зірка реаліті-шоу вразила бюстом у крихітній сукні

Кортні Кардашян вирішила позмагатись зі свою сестрою Кім в екстравагантності вбрання та приміряла образ поганого дівчиська. Обтислий корсет та крихітна сукня показали, що сестри сімейства Кардашян мають доволі видатні форми.

40-річна американська знаменитість, зірка реаліті-шоу та бізнеследі Кортні Кардашян не відстає від своєї сестри Кім, тому активно веде профіль в соцмережі Instagram. Там за світською левицею стежать понад 82 млн підписників, адже вона ділиться майже всім, що трапляється у її житті. До того ж, Кортні постійно працює над своєю фігурою та виглядом, тому не соромиться з'являтись на публіці у доволі відвертому вбранні.

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А недавній допис зірки це лише підтверджує, адже на свіжих кадрах вона позує у крихітній чорній сукні з корсетом, який лише підкреслює її апетитні форми. Не дивно, що саме жінки Кардашян ввели тренд на пишну фігуру.

Джерело всіх фото: instagram.com/kourtneykardash

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