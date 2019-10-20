Ангел Victoria's Secret підкорила мережу пікантним відео (18+)

Популярна модель Стелла Максвелл розбурхала шанувальників спокусливим відео у білизні, на якому прикривається лише руками. Важко не помітити ефектну фігуру білявки.

29-річна новозеландська та британська модель і ангел Victoria's Secret Стелла Максвел не тільки активно займається власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за білявкою з яскравою зовнішністю стежать понад 4,8 млн користувачів. Хоча Стелла і не щодня ділиться свіжими кадрами своїх буднів, однак кожен її допис викликає справжній шквал коментарів та компліментів.

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Нещодавно дівчина вирішила показати, що не має комплексів щодо своєї звабливою фігури та опублікувала відео зі зйомок, на якому позує у доволі відвертому боді з відкритими грудьми. За короткий час ролик зібрав майже пів мільйона переглядів та продовжує викликати захват у підписників. Тут спекотно:

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