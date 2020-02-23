Погана освіта: трейлер фільму від HBO з Х'ю Джекманом

У мережі з'явився трейлер до нового фільму "Погана освіта" (Bad Education), де головну роль виконає неймовірний Х'ю Джекман. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Телеканал HBO презентував промо до свіжої стрічки "Погана освіта" (Bad Education), яка вже дебютувала на міжнародному кінофестивалі в Торонто ще восени 2019. А звичайні глядачі зможуть оцінити її 25 квітня.

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Фільм базується на реальній історії навколо директора дуже престижної школи для дітей багатіїв у передмісті Нью-Йорка. Френк Тассон робить все, щоб випускники вступали до найкращих в країні університетів, тому батьки школярів не економлять грошей на його роботу, а місцеві газети часто демонструють його знімки разом з відомими людьми. Але насправді все не так ідеально, адже школа – це лише оболонка таємної кримінальної схеми.

У головних ролях: Х'ю Джекман, Еллісон Дженні, Рей Роман, Анналі Ешфорд, Джиммі Татро та інші.

Погана освіта 2020, дивитись трейлер фільму онлайн:

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