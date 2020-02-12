Французький диспетчер: трейлер незвичайного фільму з Біллом Мюрреєм

У мережі з'явився трейлер дуже неординарної стрічки "Французький диспетчер" (THE FRENCH DISPATCH), у якій знімається чимало знаменитостей. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Поки інші кіностудії беруться екранізовувати прості стрічки, то компанія Searchlight опублікувала промо до дуже колоритної картини "Французький диспетчер" (THE FRENCH DISPATCH), дата виходу якої запланована на липень.

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Сюжет фільму розгортається у 1950-х роках у вигаданому містечку десь у Франції. Тут працює французьке бюро американської газети, яке вирішує видати власний журнал з такою ж назвою, як і сама стрічка. Трейлер вже надихає на те, що картина буде дуже яскравою та швидкою.

"Не так просто зрозуміти, про що фільм. Це, перш за все, портрет людини, журналіста, який бореться за право писати про те, що хоче. Цей фільм не про свободу преси, адже, коли йдеться про репортера, доводиться говорити про реальний світ", – ділиться режисер.

У головних ролях: Сірша Ронан, Білл Мюррей, Віллем Дефо, Елізабет Мос, Тімоті Шаламе, Тільда Свінтон та інші знаменитості.

Французький диспетчер, дивитись трейлер фільму онлайн:

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