"Не зламаюся ніколи": щемливе фото медика "Азову" в Маріуполі – 18+

З кожним днем ситуація в Маріуполі погіршується, а окупанти знищують будь-які шанси на евакуацію мирних мешканців. І болюче фото медика з "Азову", який продовжує рятувати життя українців, лише показує незламність нашого народу.

У мережі шириться емоційний кадр з військовим медиком "Азову", який зараз перебуває у Маріуполі та продовжує виконувати свою роботу у найскладніших умовах. Знімок, від якого важко стримати сльози, вже встиг стати промовистим прикладом того, що українців не перемогти, пише Радіо MAXIMUM.

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"Передайте моїй мамі слова – я побачив стільки болю, але не зламаюсь ніколи", – написав медик під фото, на якому руки у закривавлених рукавицях склав у формі серця.

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Батальйон "Азов" та цивільне населення Маріуполя досі залишаються заблокованими на металургійному комбінаті "Азовсталь". Це остання ділянка міста, яку не захопили російські окупанти, але регулярно атакують. З перших днів березня Маріуполь перебуває у блокаді. За словами заступника командира полку "Азов", бійці разом з прикордонниками, поліцейськими та морпіхами є останніми захисниками, які досі у місті та постійно на захисті українців.

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