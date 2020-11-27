Подружжя знайшло на горищі будинку скарб вартістю 25 тисяч доларів: фотофакт

46-річний Джеймс Мамфорд і його дружина Кларіса з міста Колумбія виявили на власному горищі старовинні монети. Як з'ясувалося, артефакти коштують десятки тисяч доларів.

За словами американців, скарби зберігалися у двох ящиках. 46 золотих доларів із зображенням статуї Свободи були викарбуваними у період з 1849 по 1907 рік, а 18 моргановських срібних доларів – у 1879-1904 роках. Монети оцінюються сумарно в 25 тисяч доларів.

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Мамфорди відразу здогадалися, що скарб залишили колишні мешканці будинку. Вони зустрілися і віддали їм монети. "Колишній власник нашого будинку – літня людина. Він навіть зізнався, що зовсім забув про них", – розповіла Кларіса.

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