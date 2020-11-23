Несподівані ідеї використання натурального господарського мила

Попри не найпривабливіший зовнішній вигляд і запах, господарське мило – один з найбільш універсальних антисептиків. Ми зібрали декілька несподіваних ідей його використання для повсякденного побуту.

Розчин для миття підлоги

Розчиніть жменю мила у відрі води і отримаєте чудовий антибактеріальний склад для миття підлоги. Це дуже доречно, якщо в будинку є маленькі діти або тварини, а також алергіки. Замість шкідливої ​​хлорки або порошків, які можуть викликати подразнення і алергію, використовуйте просте мило.

І ще: Яку річ не варто пакувати у валізу, аби не перевищити обмеження по вазі багажу

Засіб для чищення кахлю і сантехніки

Щоб отримати ефективний засіб для чищення сантехніки, треба залити мильну стружку водою і додати кілька ложок соди. Таким складом можна відчистити і плитку в санвузлі. Але є одне обмеження, поверхня має бути світлою, інакше можуть залишитися розводи.

Рідина для миття посуду

Є простий спосіб: покласти брусок в мильниці на раковину і під час миття посуду просто намалювати губку. Другий спосіб складніший: зробити екологічну заміну звичайному гелю, розчинивши жменю мильної стружки у воді.

Очисник дзеркал

Тут добре підійде як цілий брусок, так і маленький шматочок. Натріть ним дзеркало і як слід протріть зім'ятим папером. Це не тільки хороший спосіб очистити дзеркало, а й захист від конденсату, якщо мова йде про ванну кімнату.

Це цікаво: Ось яку інформацію приховує колір продуктів