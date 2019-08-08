Подружжя шокувало мережу знімками до і після вживання наркотиків

До та після наркотиків / bbc

Пара американців показала своє перетворення з моменту, коли вони перестали вживати заборонені речовини. Знімки подружжя "під кайфом" жахнули мережу.

30-річний Брент Волкер з Теннессі познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ешлі в 2012 році, коли продавав їй наркотики. Пара приймала заборонені речовини аж до 2016 року, коли вирішила одружитися.

І ще: Українська співачка відверто зізналася у наркозалежності

Раніше вони неодноразово розлучалися через те, що Волкер не хотів кидати наркотики і "вести нормальне життя, як всі інші нудні люди". Через такий спосіб життя пара втратила опіку над своїми дітьми: трьома Брента і двома Ешлі. Подружжя вирішило почати усе з нового аркуша, звернувшись до реабілітаційного центру.

Позбувшись від залежності, закохані поділилася своєю історією і знімками "до" та "після". Волкер повідомив, що до нього звернулося понад сто людей, які попросили про допомогу. Американець зізнався, що саме такого ефекту вони з дружиною хотіли досягти, поділившись особистим досвідом.

Читайте також: Експеримент: як 20 різних видів наркотиків впливають на людину