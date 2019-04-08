Українська співачка відверто зізналася у наркозалежності

Українська виконавиця Гайтана зізналася, що мала наркотичну та алкогольну залежність. Про свої шкідливі звички зірка відверто розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Така публічна відвертість привернула увагу багатьох шанувальників Гайтани. Фанати підтримали артистку і навіть розповіли свої історії з життя. Інші ж запитували в коментарях, як співачка позбулася цих звичок.

І ще: Дівчина тижня: пишногруда модель із США Кейлі Коуен (18+)

"Мене запитали, чи можу я відкрито розповісти про шкідливі звички, які були в моєму житті. Так, я більше не приховую правду! У моєму минулому були дуже погані звички, які вбивали мене і викрадали мою енергію, це алкоголь і марихуана. Але зараз я вільна і закликаю всіх приєднатися і підтримати здоровий спосіб життя", – написала в соціальній мережі артистка.

"Молодець! Поважаю! Захоплююся!", "Дуже сміливо. Відверто", "Як ви позбулися цієї залежності?", "Клас! Молодець! Я теж позбулася сигарет і алкоголю! Слава Богу! Я вільна і це кайф!" – написали фоловери зірки.

Читайте також: Беверлі-Гіллз, 90210: зірки серіалу зробили спільне фото через 19 років