"Член Америки": Кріс Еванс опублікував в Instagram дікпік (реакція мережі)

Американський актор Кріс Еванс, який відомий за ролями у фільмах про Месників, опублікував у сторіс в Instagram фото пеніса. Користувачі мережі не забарилися й зробити скріншот.

Сталося це випадково: Кріс Еванс показував відео, де він зі своєю сім'єю грає в "Head's Up", де потрібно відгадувати слова. Актор поділився записом екрану свого смартфона, але в якийсь момент в ролику з'явилася його галерея, де серед знімків й знайшли дікпік.

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Не можна точно сказати, що це фотографія Еванса, але в мереж всі вирішили за нього. Зірка майже відразу ж видалив сторіс, але користувачі встигли зробити скріншот. Соцмережі заповнилися мемами, багато з яких мали відсилку до його головної ролі – супергероя Капітана Америка.

Що бачиш ти. Що бачить Кріс Еванс:

what you see what Chris Evans sees pic.twitter.com/aKpcg2rOEu — shaun (@itsthashaun) September 12, 2020

Кріс Еванс випадково публікує нюдс: "Це член Америки":

Chris Evans accidentally posting his nudes: pic.twitter.com/25BXxKaRT1 — Walt (@UberKryptonian) September 12, 2020

Але після першої хвилі жартів ставлення до ситуації стало змінюватися на підтримку. Актор Марк Руффало (Халк з "Месників"), який зіграв з Евансом у декількох фільмах кіновсесвіту Marvel, публічно попросив його не відчувати почуття сорому за те, що сталося.

.@ChrisEvans Bro, while Trump is in office there is NOTHING you could possibly do to embarrass yourself. See... silver lining. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 13, 2020

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