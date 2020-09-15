Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

"Член Америки": Кріс Еванс опублікував в Instagram дікпік (реакція мережі)

  • 36
Кріс Еванс - фото 1
Кріс Еванс / instagram

Американський актор Кріс Еванс, який відомий за ролями у фільмах про Месників, опублікував у сторіс в Instagram фото пеніса. Користувачі мережі не забарилися й зробити скріншот.

Сталося це випадково: Кріс Еванс показував відео, де він зі своєю сім'єю грає в "Head's Up", де потрібно відгадувати слова. Актор поділився записом екрану свого смартфона, але в якийсь момент в ролику з'явилася його галерея, де серед знімків й знайшли дікпік.

І ще: Пора вже без трусів: нове фото Насті Каменських обурило підписників співачки

'Член Америки': Кріс Еванс опублікував в Instagram дікпік (реакція мережі) - фото 425443

Не можна точно сказати, що це фотографія Еванса, але в мереж всі вирішили за нього. Зірка майже відразу ж видалив сторіс, але користувачі встигли зробити скріншот. Соцмережі заповнилися мемами, багато з яких мали відсилку до його головної ролі – супергероя Капітана Америка.

Що бачиш ти. Що бачить Кріс Еванс:

Кріс Еванс випадково публікує нюдс: "Це член Америки":

Але після першої хвилі жартів ставлення до ситуації стало змінюватися на підтримку. Актор Марк Руффало (Халк з "Месників"), який зіграв з Евансом у декількох фільмах кіновсесвіту Marvel, публічно попросив його не відчувати почуття сорому за те, що сталося.

Читайте також: Кріштіану Роналду подарував коханій обручку вартістю понад пів мільйона євро

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми всіх часів: рейтинг ТОП 10 стрічок на IMDb, які варто подивитись
  • 08 вересня, 18:00
  • 5046
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 7249
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2515517
Загрузка...
Новини