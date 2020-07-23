На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Подружжя добилися дозволу назвати сина "диявольським" ім'ям
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Молоді батьки з Нової Зеландії Ден і Менді Шелдон відстояли право назвати свого новонародженого сина Люцифером. Цьому передувало протистояння з місцевими органами реєстрації у Великобританії. Проте пара наполягла на своєму, вважаючи вбране ними ім'я для малюка "хорошим" та "унікальним".
Подружжя розповіли, що після зняття карантинних обмежень прийшли в офіс реєстратора у Честерфілді в графстві Дербішир. Новозеландці збиралися зареєструвати свого чотиримісячного сина, проте чиновниця відмовлялася вписувати в документи ім'я, вибране дитині батьками.
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"Вона сказала нам, що він ніколи не зможе влаштуватися на роботу, і що вчителі не захочуть його вчити. Вона сказала, що називати так дитину у Новій Зеландії незаконно і що, можливо, ми могли б назвати його як-небудь ще, але називати його Люцифером вдома", – розповів Ден Шелдон
Він пояснив реєстратору, що їхня сім'я не є релігійною і що Люцифер з грецької перекладається, як "той, що несе світло". Зрештою, чиновниця зареєструвала дитину як Люцифер Шелдон.
Відзначається, що незабаром рада графства Дербішир вибачилася перед подружжям, підкресливши, що реєстратори завжди дають поради батькам щодо імен, які ті вибрали для своїх дітей, оскільки вони іноді можуть не знати значення імені. "Ми просто думали, що це гарне ім'я, унікальне", – відповіла см'я Шелдонів.
Ім'я Люцифер у 2013 році було внесено до новозеландського переліку заборонених імен. У біблійній міфології воно асоціюється з дияволом.
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