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Подруги з кардинально різними фігурами позують в однаковому одязі: фото

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Марія і Деніз - фото 1
Марія і Деніз / instagram

Дві подруги зі США Марія Кастелланос і Деніз Мерседес прославилися в соціальних мережах завдяки своєму челенджу #stylenotsize (стиль, а не розмір).

Подружки регулярно викладають знімки і ролики в Instagram. Там вони дуже популярні: на сторінку Деніз підписано 1 мільйон користувачів соцмережі. Дівчата вважають, що важливий сам стиль, а не розмір одягу. Їх наряди дійсно круто виглядають!

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Деніз – американська плюс-сайз модель, що підтримує боді-позитив. Будучи підлітком Деніз хотіла стати моделлю, але її параметри не підходили для того, щоб блищати на обкладинках журналів. Тоді пишнотіла красуня вирішила завести блог, в якому показувала різні наряди.

У 2019 Деніз опублікувала фото зі своєю подругою Марією, на якому вони позували в однакових купальниках. Користувачам сподобалася ідея подруг і тоді вони вирішили запустити свою модну ініціативу.

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