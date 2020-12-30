Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри

Талановитий фотограф показує найкрасивіші місця Канади та світу, від яких важко відвести погляд. В умовах пандемії перегляд цих кадрів можна вважати найбезпечнішим туризмом.

Хоч пандемія коронавірусу і змусила багатьох людей забути про мандрівки, але тут на допомогу приходять фотографи, які діляться красою своїх рідних міст.

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Знайомтесь, Гіл Тамін (Gil Tamin) – блогер та фотомитець, який зараз мешкає у Торонто. Окрім весільних зйомок, він також зосереджує увагу і на вуличній фотографії, показуючи особливу атмосферу великих міст та передмістя. Тому не дивно, що за чоловіком стежать понад 59 тисяч користувачів в соцмережі Instagram. Насолоджуйтесь:

Джерело всіх фото: instagram.com/giltamin

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