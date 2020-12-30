Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри

  • 2
Найкрасивіші фото Торонто - фото 1
Найкрасивіші фото Торонто / instagram.com/giltamin

Талановитий фотограф показує найкрасивіші місця Канади та світу, від яких важко відвести погляд. В умовах пандемії перегляд цих кадрів можна вважати найбезпечнішим туризмом.

Хоч пандемія коронавірусу і змусила багатьох людей забути про мандрівки, але тут на допомогу приходять фотографи, які діляться красою своїх рідних міст.

І ще: Я сюди не розважатися приїхав: як поєднати роботу та відпочинок на Занзібарі

Знайомтесь, Гіл Тамін (Gil Tamin) – блогер та фотомитець, який зараз мешкає у Торонто. Окрім весільних зйомок, він також зосереджує увагу і на вуличній фотографії, показуючи особливу атмосферу великих міст та передмістя. Тому не дивно, що за чоловіком стежать понад 59 тисяч користувачів в соцмережі Instagram. Насолоджуйтесь:

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441233

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441234

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441235

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441236

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441237

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441238

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441239

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441240

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441241

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441242

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441243

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441244

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441245

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441246

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441247

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441248

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441249

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441250

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441251

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441252

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441253

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441254

Подорожі в об'єктиві канадського фотографа: захопливі кадри - фото 441255

Джерело всіх фото: instagram.com/giltamin

Читайте також: Названо найпопулярніше місце для усамітненого відпочинку у 2021 році

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новорічне меню 2021: рецепти страв, які варто приготувати на Новий рік
  • 23 грудня, 14:15
  • 748
Манікюр на Новий рік 2021: 50 красивих ідей нігтів у фото
  • 16 грудня, 20:00
  • 430
Гороскоп на цей тиждень 28 грудня – 3 січня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 27 грудня, 16:20
  • 448
Загрузка...
Новини