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Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа

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Подорожі в об'єктиві Кенні Льофстрьома - фото 1
Подорожі в об'єктиві Кенні Льофстрьома

Пандемія коронавірусу змусила людей забути про мандрівки, але це не означає, що не можна насолоджуватись ефектними пейзажами навіть вдома. Зацініть круті знімки талановитого фотографа зі Швеції.

Знайомтесь, Кенні Льофстрьом (Kenny Löfström) - фотограф-самоучка та мандрівник, який мешкає та працює у Стокгольмі. За останні кілька років фотографія стала не лише його захопленням, а й роботою життя.

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Тож він завжди подорожує з камерою, створюючи кадри, які змушують затримати на них погляд. Не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 18 тисяч осіб. Це справді варто побачити:

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435171

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435172

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435173

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435174

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435175

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435176

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435177

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435178

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435179

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435180

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435181

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435182

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435183

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435184

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435185

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435186

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435187

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435188

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435189

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435190

Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа - фото 435191

Джерело фото: instagram.com/iamlofstrom

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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