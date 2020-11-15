Подорожі світом, яких бракує всім: захопливі кадри шведського фотографа

Пандемія коронавірусу змусила людей забути про мандрівки, але це не означає, що не можна насолоджуватись ефектними пейзажами навіть вдома. Зацініть круті знімки талановитого фотографа зі Швеції.

Знайомтесь, Кенні Льофстрьом (Kenny Löfström) - фотограф-самоучка та мандрівник, який мешкає та працює у Стокгольмі. За останні кілька років фотографія стала не лише його захопленням, а й роботою життя.

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Тож він завжди подорожує з камерою, створюючи кадри, які змушують затримати на них погляд. Не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 18 тисяч осіб. Це справді варто побачити:

Джерело фото: instagram.com/iamlofstrom

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