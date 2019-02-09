Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото

Креативний фотограф мандрує світом і показує найкрасивіші пейзажі різних куточків планети через аерознімки. Це варто побачити!

Знайомтесь, Майкл Метті (Michael Matti) – фотограф родом з Індонезії, який зараз працює та мешкає в американському Сіетлі. Хлопець вже встиг отримати ступінь у сфері фото та бізнесу, тому професійно займається зйомкою. Улюблене заняття він поєднує з мандрами, надихаючи людей виходити з зони комфорту та досліджувати світ. Тому не дивно, що за профілем Майкла в соцмережі Instagram поки що стежать понад 12 тисяч користувачів. Зацініть!

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Джерело всіх фото: instagram.com/mattiaerial

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