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Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото

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Мандри світом Майкла Метті - фото 1
Мандри світом Майкла Метті / instagram.com/mattiaerial

Креативний фотограф мандрує світом і показує найкрасивіші пейзажі різних куточків планети через аерознімки. Це варто побачити!

Знайомтесь, Майкл Метті (Michael Matti) – фотограф родом з Індонезії, який зараз працює та мешкає в американському Сіетлі. Хлопець вже встиг отримати ступінь у сфері фото та бізнесу, тому професійно займається зйомкою. Улюблене заняття він поєднує з мандрами, надихаючи людей виходити з зони комфорту та досліджувати світ. Тому не дивно, що за профілем Майкла в соцмережі Instagram поки що стежать понад 12 тисяч користувачів. Зацініть!

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Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306436

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306437

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306438

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306439

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306440

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306441

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306442

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306443

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306444

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306445

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306446

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306447

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306448

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306449

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306450

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306451

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306452

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306453

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306454

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306455

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306456

Подорожі Майкла Метті з висоти пташиного польоту: яскраві фото - фото 306457

Джерело всіх фото: instagram.com/mattiaerial

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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