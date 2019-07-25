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Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото

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Швейцарія у різні пори року - фото 1
Швейцарія у різні пори року / instagram.com/sinhue_boksberger

Швейцарія відома у світі завдяки своїм годинникам, сирам, банкам, шоколадом та ще багато чим. Але особливою родзинкою цієї країни завжди залишаються гори та неймовірні пейзажі. Готові побачити особливу красу Швейцарії у кадрах місцевого мешканця?

Знайомтесь, Сінхуе Боксбергер (Sinhue Boksberger) – талановитий фотограф-самоучка, який обожнює досліджувати світ та мандрувати. Він намагається вловити найцікавіші та найкрасивіші кадри пейзажів, а допомагає йому в цьому дрон. Сінхуе подорожує не лише рідною Швейцарією, але саме ефектні кадри її природи переважають у його роботах. Зацініть:

Це цікаво: Названо найдорожчу країну Європи​

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343390

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343391

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343392

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343393

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343394

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343395

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343396

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343397

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343398

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343399

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343400

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343401

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343402

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343403

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343404

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343405

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343406

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343407

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343408

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343409

Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото - фото 343410

Джерело фото: instagram.com/sinhue_boksberger

Читайте також: Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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