Подорож Швейцарією у різні пори року: захопливі фото

Швейцарія відома у світі завдяки своїм годинникам, сирам, банкам, шоколадом та ще багато чим. Але особливою родзинкою цієї країни завжди залишаються гори та неймовірні пейзажі. Готові побачити особливу красу Швейцарії у кадрах місцевого мешканця?

Знайомтесь, Сінхуе Боксбергер (Sinhue Boksberger) – талановитий фотограф-самоучка, який обожнює досліджувати світ та мандрувати. Він намагається вловити найцікавіші та найкрасивіші кадри пейзажів, а допомагає йому в цьому дрон. Сінхуе подорожує не лише рідною Швейцарією, але саме ефектні кадри її природи переважають у його роботах. Зацініть:

Це цікаво: Названо найдорожчу країну Європи​

Джерело фото: instagram.com/sinhue_boksberger

Читайте також: Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ