Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ

Талановитий фотограф підкорює світ навколо та надихає людей відправлятись у мандри. Якщо ви досі вагаєтесь, чи це варте того - просто подивіться на ці кадри!

Знайомтесь, Людовік Фремонд'єр (Ludovic Fremondiere) – талановитий 28-річний фотограф з Франції, який жиме та працює у гірській місцевості у департаменті Ардеш. Вочевидь, саме життя у такому неймовірно красивому місці й надихнуло хлопця зайнятись зйомкою. Зараз він займається різноманітними жанрами фотографії, але тревел-кадри залишаються у пріоритеті. До того ж, за мандрівками Людовіка стежать понад 11 тисяч осіб в Instagram. Все ще вагаєтесь, чи варто мандрувати?

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Фото: instagram.com/ludovic_photo

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