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Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ

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Француз мандрує світом - фото 1
Француз мандрує світом / instagram.com/ludovic_photo

Талановитий фотограф підкорює світ навколо та надихає людей відправлятись у мандри. Якщо ви досі вагаєтесь, чи це варте того - просто подивіться на ці кадри!

Знайомтесь, Людовік Фремонд'єр (Ludovic Fremondiere) – талановитий 28-річний фотограф з Франції, який жиме та працює у гірській місцевості у департаменті Ардеш. Вочевидь, саме життя у такому неймовірно красивому місці й надихнуло хлопця зайнятись зйомкою. Зараз він займається різноманітними жанрами фотографії, але тревел-кадри залишаються у пріоритеті. До того ж, за мандрівками Людовіка стежать понад 11 тисяч осіб в Instagram. Все ще вагаєтесь, чи варто мандрувати?

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Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343297

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343298

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343299

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343300

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343301

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343302

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343303

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343304

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343305

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343306

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343307

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343308

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343309

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343310

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343311

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343312

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343313

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343314

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343315

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343316

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343317

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343318

Час мандрувати! Молодий француз показує захопливий світ - фото 343319

Фото: instagram.com/ludovic_photo

Гайда у мандри: Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Золоті піски

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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