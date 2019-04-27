Крутий похідний намет, який можна зібрати лише за хвилину

На краудфандинговій платформі з’явився надувний намет TentTube. Варто лише приєднати портативний насос з комплекту і накачати потрібний об'єм повітря. Збірка намету займе всього 1 хвилину.

Завдяки спеціально розробленій формі і кріпленню трубок намет TentTube надійніший і стійкіший за класичні намети. Висота намету становить 1,55 метра, а внутрішня площа – 3,6 квадратних метрів.

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Також намет можна не тільки швидко надути, а й здути. Транспортувати TentTube можна навіть у невеликій сумці. Заявлена вартість намету починається з 249 доларів. На kickstarter зібрали вже понад 40 тисяч доларів.

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