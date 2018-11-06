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Подорож Монголією, від якої перехоплює дух

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Кочівне життя Монголії - фото 1
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

Талановитий фотограф показав свою мандрівку Монголією, і це варто побачити!

Знайомтесь, Денніс Хеллвіг (Dennis Hellwig) фотограф-самоучка, який зараз працює та мешкає у Німеччині. У своїх роботах він фокусується на ландшафтах, пейзажах та просто атмосферних знімках. Нещодавно Деннісу випала нагода відвідати Монголію та захопити її життя у динамічних фото.

І ще: Занедбані куточки США в атмосферних фото

Кочівне життя Монголії - фото 287032
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig/
Кочівне життя Монголії - фото 287031
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig/
Кочівне життя Монголії - фото 287030
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig
Кочівне життя Монголії - фото 287029
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig
Кочівне життя Монголії - фото 287028
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig
Кочівне життя Монголії - фото 287027
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig
Кочівне життя Монголії - фото 287026
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig
Кочівне життя Монголії - фото 287025
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig
Кочівне життя Монголії - фото 287024
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig
Кочівне життя Монголії - фото 287023
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig
Кочівне життя Монголії - фото 287022
Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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