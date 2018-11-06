Подорож Монголією, від якої перехоплює дух

Талановитий фотограф показав свою мандрівку Монголією, і це варто побачити!

Знайомтесь, Денніс Хеллвіг (Dennis Hellwig) – фотограф-самоучка, який зараз працює та мешкає у Німеччині. У своїх роботах він фокусується на ландшафтах, пейзажах та просто атмосферних знімках. Нещодавно Деннісу випала нагода відвідати Монголію та захопити її життя у динамічних фото.

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Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig/

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig/

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

Кочівне життя Монголії / instagram.com/dennis.hellwig

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