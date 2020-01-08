Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано

Талановитий фотограф показує особливу красу природи найбільшого американського штату Каліфорнія. Ефектні пляжі, таємничі гори та ліси – все це можна побачити у роботах Руді Серрано.

Знайомтесь, Руді Серрано (Rudy Serrano) – фотограф і ретушер з каліфорнійського міста Бейкерсфілд, який спеціалізується на туристичній зйомці.

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Хлопець мандрує рідним штатом у пошуках найкрасивіших пейзажів, а результатами своєї роботи ділиться у профілі в соцмережі Instagram. Там за Руді стежать понад 27 тисяч користувачів, і це не дивно, адже він показує не лише сонячні пляжі Каліфорнії, а й найцікавіші місця штату з колоритним кліматом.

Джерело всіх фото: instagram.com/rsphotolog/

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