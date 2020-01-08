Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано

  • 19
Як виглядають найкрасивіші місця Каліфорнії - фото 1
Як виглядають найкрасивіші місця Каліфорнії / instagram.com/rsphotolog

Талановитий фотограф показує особливу красу природи найбільшого американського штату Каліфорнія. Ефектні пляжі, таємничі гори та ліси – все це можна побачити у роботах Руді Серрано.

Знайомтесь, Руді Серрано (Rudy Serrano) – фотограф і ретушер з каліфорнійського міста Бейкерсфілд, який спеціалізується на туристичній зйомці.

І ще: Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото

Хлопець мандрує рідним штатом у пошуках найкрасивіших пейзажів, а результатами своєї роботи ділиться у профілі в соцмережі Instagram. Там за Руді стежать понад 27 тисяч користувачів, і це не дивно, адже він показує не лише сонячні пляжі Каліфорнії, а й найцікавіші місця штату з колоритним кліматом.

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378671

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378672

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378673

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378675

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378674

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378677

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378676

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378678

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378679

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378680

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378681

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378682

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378683

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378684

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378685

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378686

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378687

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378688

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378689

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378690

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378691

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378692

Подорож Каліфорнією у захопливих фото Руді Серрано - фото 378693

Джерело всіх фото: instagram.com/rsphotolog/

Читайте також: В Іспанії з'явився готель з бульбашок: як він виглядає

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Українська музика 2019 року: рейтинг ТОП 100 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
  • 02 cічня, 17:00
  • 3432
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 475
Привітання з Різдвом Христовим 2020: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
  • 06 cічня, 15:00
  • 18654
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл