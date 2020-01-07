Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото

Талановита фотограф-самоучка ділиться яскравими знімками зі своїх подорожей, і від цих світлин виникає бажання пакувати валізи та досліджувати світ. Це варто побачити!

Знайомтесь, Пейдж Тінгі (Paige Tingey) - фотограф-самоучка і танцівниця родом з Юти, яка встигла попрацювати у технічній сфері, що й привело її до Сан-Франциско.

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Зараз дівчина мешкає та працює тут, але останні роки присвятила себе фотографії, і варто додати, що виходить у неї доволі успішно. Пейдж обожнює мандри, а за її подорожами стежать понад 17 тисяч користувачів в Instagram.

Джерело всіх фото: instagram.com/paige_tingey/

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