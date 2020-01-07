Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото

  • 2
Фотографії, які надихають на мандри - фото 1
Фотографії, які надихають на мандри / instagram.com/paige_tingey

Талановита фотограф-самоучка ділиться яскравими знімками зі своїх подорожей, і від цих світлин виникає бажання пакувати валізи та досліджувати світ. Це варто побачити!

Знайомтесь, Пейдж Тінгі (Paige Tingey) - фотограф-самоучка і танцівниця родом з Юти, яка встигла попрацювати у технічній сфері, що й привело її до Сан-Франциско.

І ще: В Іспанії з'явився готель з бульбашок: як він виглядає

Зараз дівчина мешкає та працює тут, але останні роки присвятила себе фотографії, і варто додати, що виходить у неї доволі успішно. Пейдж обожнює мандри, а за її подорожами стежать понад 17 тисяч користувачів в Instagram.

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378513

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378514

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378515

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378516

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378517

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378518

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378519

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378520

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378521

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378522

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378523

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378524

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378525

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378526

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378527

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378528

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378529

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378530

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378531

Американка показує, чому варто мандрувати: захопливі фото - фото 378532

Джерело всіх фото: instagram.com/paige_tingey/

Читайте також: ТОП 10 готелів для справжніх поціновувачів природи

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Отримай передбачення на Новий 2020 рік
  • 31.12.2019, 12:00
  • 2018
Серіали 2020: список найочікуваніших прем'єр, які варті вашої уваги
  • 31.12.2019, 18:33
  • 395
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 1995829
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл