Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото

Фінляндія щороку приманює туристів не лише можливістю насолодитись Північним сяйвом, а й своїми ефектними пейзажами. Як виглядає одна із найбезпечніших країн світу, де мешкають найзавзятіші кавомани – дивіться далі.

Знайомтесь, Анна-Еліна Лахті (Anna-Elina Lahti) – талановита фотограф з Фінляндії, яка займається тревел-зйомкою. Дівчина постійно намагається розкрити особливу красу та найатмосферніші моменти життя у рідній країні, чим ділиться в мережі. Сьогодні за Анною-Еліною в Instagram стежать понад 25 тисяч користувачів, які у захваті від фотоподорожей Фінляндією. Якщо ви досі вагались, чи варта ця країна мандрівки – зацініть:

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Джерело всіх фото: instagram.com/annisellis

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