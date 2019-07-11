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Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото

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Захоплива Фінляндія у фото - фото 1
Захоплива Фінляндія у фото / instagram.com/annisellis

Фінляндія щороку приманює туристів не лише можливістю насолодитись Північним сяйвом, а й своїми ефектними пейзажами. Як виглядає одна із найбезпечніших країн світу, де мешкають найзавзятіші кавомани – дивіться далі.

Знайомтесь, Анна-Еліна Лахті (Anna-Elina Lahti) – талановита фотограф з Фінляндії, яка займається тревел-зйомкою. Дівчина постійно намагається розкрити особливу красу та найатмосферніші моменти життя у рідній країні, чим ділиться в мережі. Сьогодні за Анною-Еліною в Instagram стежать понад 25 тисяч користувачів, які у захваті від фотоподорожей Фінляндією. Якщо ви досі вагались, чи варта ця країна мандрівки – зацініть:

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Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339967

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339968

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339969

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339970

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339971

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339972

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339973

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339974

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339975

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339976

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339977

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339978

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339979

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339980

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339981

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339982

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339983

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339984

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339985

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339986

Подорож Фінляндією, від якої перехоплює дух: захопливі фото - фото 339987

Джерело всіх фото: instagram.com/annisellis

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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