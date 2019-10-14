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Подорож доктора Дулітла: трейлер яскравого фільму з Робертом Дауні-молодшим

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Подорож доктора Дулітла: трейлер фільму онлайн - фото 1
Подорож доктора Дулітла: трейлер фільму онлайн

У мережі з'явився перший трейлер до фільму Подорож доктора Дулітла (The Voyage of Doctor Dolittle), де головну роль лікаря, який розмовляє з тваринами, виконав Роберт Дауні-молодший. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Кіностудія Universal Pictures нарешті потішила шанувальників офіційним промо до нової стрічки Подорож доктора Дулітла (The Voyage of Doctor Dolittle), дата виходу якої запланована на 19 січня 2020 року.

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Сюжет базується на дитячих книгах Х'ю Лофтинга про ветеринара, який розуміє тварин та може з ними розмовляти. Щоправда, у стрічки на незвичайного лікаря та його пухнастих і пернатих чекає стільки пригод, що глядачам варто бути готовими. До слова, не варто проводити паралель зі стрічками про Доктора Дулітла, якого зіграв Едді Мерфі, адже тоді події відбувались у сучасному реальному світі.

Акторський склад нового фільму також потішить: Роберт Дауні-молодший, Антоніо Бандерас, Майкл Шин, Генрі Коллетт, Джим Бродбен, Емма Томпсон, Рамі Малек, Селена Гомес, Том Холланд, Маріон Котіяр та інші. Щоправда, більшість улюбленців публіки займались саме озвучкою персонажів.

Подорож доктора Дулітла: дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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