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MARUV 8 березня

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух

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Мандрівка Аляскою - фото 1
Мандрівка Аляскою / uldericoimages.com

Тревел-фотограф поділився своєю мандрівкою на Аляску, яка надихає пакувати валізи на досліджувати світ. Величні зимові та зелені пейзажі показують всю красу цих земель.

Знайомтесь, Ульдеріко Грейнджер (​Ulderico Granger) – професійний фотограф родом з Гаваїв, який кілька років тому перебрався до Монтани на навчання у школі фотографії. Відтоді він активно почав знімати, а першим місцем, куди привела його любов до фотографії, стала Аляска. Ульдеріко раніше побував там вже двічі, але щоразу виникало бажання побачити більше. Тому з серпня по жовтень минулого року він їздив туди-сюди, залишивши за своєю спиною понад 8 тисяч миль.

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"Це була пекельна подорож і я дійсно думаю повторити її одного дня. Дякую багатьом друзів, які пропонували мені гарячий душ та домашню їжу. Ці дві речі, які ніхто справді не цінує доти, доки не проведе кілька тижнів у мандрах", – зізнався Грейнджер. Ось що йому вдалось зафіксувати на камеру:

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Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309762

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Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309765

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Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309767

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309768

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309769

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309770

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309771

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309772

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309773

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309774

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309775

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309776

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309777

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309778

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309779

Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух - фото 309780

Джерело всіх фото: uldericoimages.com

Читайте також: Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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