Подорож Аляскою: ефектні фото, від яких перехоплює дух

Тревел-фотограф поділився своєю мандрівкою на Аляску, яка надихає пакувати валізи на досліджувати світ. Величні зимові та зелені пейзажі показують всю красу цих земель.

Знайомтесь, Ульдеріко Грейнджер (​Ulderico Granger) – професійний фотограф родом з Гаваїв, який кілька років тому перебрався до Монтани на навчання у школі фотографії. Відтоді він активно почав знімати, а першим місцем, куди привела його любов до фотографії, стала Аляска. Ульдеріко раніше побував там вже двічі, але щоразу виникало бажання побачити більше. Тому з серпня по жовтень минулого року він їздив туди-сюди, залишивши за своєю спиною понад 8 тисяч миль.

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"Це була пекельна подорож і я дійсно думаю повторити її одного дня. Дякую багатьом друзів, які пропонували мені гарячий душ та домашню їжу. Ці дві речі, які ніхто справді не цінує доти, доки не проведе кілька тижнів у мандрах", – зізнався Грейнджер. Ось що йому вдалось зафіксувати на камеру:

Джерело всіх фото: uldericoimages.com

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