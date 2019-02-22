Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри

Талановитий фотограф і альпініст підкорює світ, фіксуючи найяскравіші моменти з подорожей на камеру. Зацініть!

Знайомтесь, Андре Александер (André Alexander) – фотограф-самоучка, альпініст та оператор дрона з Німеччини, який надихає людей з різних куточків планети мандрувати. Чоловік веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться ефектними кадрами пейзажів та ландшафтів з незвичайних ракурсів, показуючи, яким красивим може бути наш світ. Тому не дивно, що за подорожами Андре стежать понад 120 тисяч осіб. А ви ще вагаєтесь, чи варто ставати мандрівником?

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Джерело всіх фото: instagram.com/formgestalter

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