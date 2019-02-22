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Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри

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Заховливі подорожі Андре Александера - фото 1
Заховливі подорожі Андре Александера / instagram.com/formgestalter

Талановитий фотограф і альпініст підкорює світ, фіксуючи найяскравіші моменти з подорожей на камеру. Зацініть!

Знайомтесь, Андре Александер (André Alexander) – фотограф-самоучка, альпініст та оператор дрона з Німеччини, який надихає людей з різних куточків планети мандрувати. Чоловік веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться ефектними кадрами пейзажів та ландшафтів з незвичайних ракурсів, показуючи, яким красивим може бути наш світ. Тому не дивно, що за подорожами Андре стежать понад 120 тисяч осіб. А ви ще вагаєтесь, чи варто ставати мандрівником?

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Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309207

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309208

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Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309214

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309215

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309216

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309217

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309218

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309219

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309220

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309221

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309222

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309223

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309224

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309225

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309226

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309227

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309228

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309229

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309230

Німецький фотограф надихає на мандри: яскраві кадри - фото 309231

Джерело всіх фото: instagram.com/formgestalter

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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