Дивіться, як Jeep Wrangler, який застряг на дні каньйону, витягували двома позашляховиками

Евакуйовувати прийшлося поламаний Jeep Wrangler з дна каньйону. Увесь процес операції компанія Matt's Off Road Recovery опублікувала на своєму каналі в YouTube.

Такий автомобіль укомплектований двигуном Chrysler Pentastar V6 3.6 на 202 к.с (321 Нм). Цей мотор відрізняється надійністю, але у такій ситуації він підвів. З якоїсь причини з двигуна зникло все масло. Водієві позашляховика вдалося далеко заїхати, але вибратися самостійно він не зміг.

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Команда Matt's Off Road Recovery прибула на місце події на декількох позашляховиках, але в ролі евакуатора використовували пікап Chevrolet K10 з 6,3-літровим мотором і чотириступінчастою механічною коробкою передач SM465 від Muncie. Допомагав йому яскраво-жовтий Jeep Cherokee.

Учепившись один за одного, автомобілі метр за метром тягли наверх Wrangler Rubicon. Попри те, що рятувальна операція була непростою, вибратися з дна каньйону їм вдалося за 12 хвилин 48 секунд.

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