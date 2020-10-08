Подивіться, як розвалюється болід під час дрег-заїзду: моторошне відео

Під час одного їх чвертьфінальних дрег-заїздів у рамках змагань гоночної асоціації NHRA сталася серйозна аварія. Болід одного з гонщиків буквально розвалився у повітрі на дві частини. На щастя, спортсменка, яка пілотувала дрегстер, змогла самостійно покинути місце аварії.

Чвертьфінальна гонка проходила у рамках чемпіонаті Camping World Drag Racing Series у класі Top Fuel. Ця категорія передбачає заїзди спеціальних дрегстерів, потужність яких перевищує 10 000 кінських сил. Боліди змагаються на спеціально побудованих треках, на яких часом розвивають швидкість понад 500 кілометрів на годину. У зв'язку з цим подібні змагання часто закінчуються серйозними аваріями.

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У представленому заїзді брала участь 32-річна гонщиця Лія Прюетт. Наразі невідомо, що спровокувало аварію, однак відразу після старту можна помітити, як болід кілька разів веде вліво, після чого дрегстер буквально злітає над трасою і розвалюється навпіл. Задня частина машини, де розташовується кокпіт з пілотом і двигун, зробивши оборот у повітрі, приземляється назад на асфальт.

У польоті гонщиця встигає випустити гальмівні парашути, тому розвалений болід кілька метрів за інерцією протягує по трасі, після чого машина зупиняється. Попри страшну, на перший погляд, аварію, жінка змогла самостійно покинути знищений болід, показавши, що з нею все гаразд. За її словами, порятунком свого життя вона зобов'язана безпечній конструкції дрегстера і розташуванням шасі. Водночас пілот закликала всіх дрег-рейсерів завжди бути готовими до ризику.

Два роки тому під час дрег-заїздів сталася ще одна серйозна аварія. На автодромі Gateway Motorsports Park у Медісоні, штат Іллінойс, вдалося врятувати дрегстер на базі Chevrolet Chevelle зразка 1969 року. У машини не розкрився гальмівний парашут, і зупинити її вдалося лише за допомогою страхувальної сітки.

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