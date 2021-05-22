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Дивіться, як Kia Carnival проходить краш-тест

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Kia Carnival, кадр з відео - фото 1
Kia Carnival, кадр з відео

Австралійська асоціація ANCAP поділилася відео з краш-тестом нового Kia Carnival. Від глобальної версії автомобіль відрізняється розташуванням керма і набором стандартних систем безпеки.

У випробуваннях взяв участь Carnival з початковим рівнем оснащення: він укомплектований 11 подушками безпеки, чотири з яких захищають водія, інші пасажирів; датчиками тиску в шинах, системами автоматичного гальмування і утримання автомобіля у смузі руху, пише toysmatrix.

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За результатами серії краш-тестів австралійський Kia Carnival отримав п'ять зірок з п'яти можливих. Безпеку дорослих пасажирів оцінили на 90 відсотків, дітей на 88 відсотків, пішоходів на 68 відсотків, а роботу систем безпеки – на 82 відсотки.

У ряді країн Carnival представлений з дизелем об'ємом 2,2 літра, який видає 199 кінських сил і 3,5-літровим бензиновим агрегатом на 249 сил.

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