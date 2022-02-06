Перший поліцейський автомобіль-фантом потрапив у ДТП: фотофакт

Автомобіль-фантом патрульної поліції України вперше став учасником аварії. Інцидент трапився вчора, 5 лютого 2022 року, на Повітрофлотському шляхопроводі у Києві.

Як повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у Facebook, під час інспектування вулиць столиці службовий Skoda Kodiaq зачепив Lexus RX350. Водійка не дотрималася безпечної дистанції, внаслідок чого і сталося зіткнення. На щастя, в аварії ніхто не постраждав.

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Машини також отримали мінімальні пошкодження: у поліцейського авто внаслідок аварії лише потерто лакофарбове покриття у передній частині, тому він продовжить повноцінно нести службу.

Щодо винуватицю ДТП, то на неї склали протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортного засобу). Стягнення за таке порушення становить 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 850 гривень.

Сьогодні на дорогах Києва працюють чотири автомобілі-фантоми. Вперше вони виїхали на дороги 25 січня цього року. За цей час, на підставі даних, зафіксованих "фантомами" в автоматичному режимі, було винесено 12 807 постанов щодо порушників швидкісного режиму. До кінця року кількість таких машин планують збільшити до 30 одиниць.

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