Подивіться на пікап Ram 4500 з п'ятиметровою вантажною платформою

Арабський шейх і відомий колекціонер незвичайних автомобілів Хамад бін Хамдан аль Нахайян показав своє нове придбання: пікап Ram 4500 з вантажною платформою довжиною 16 футів (4,9 метра).

Чорний пікап, який сам шейх називає найдовшим у світі, отримав ім'я Аль-Бануш.

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Щоб вмістити гігантську вантажну платформу, колісну базу Ram розтягнули до 5207 міліметрів. Тепер пікап, що виглядає доволі громіздким при їзді пустельними барханами, може бути басейном в спекотну погоду.

Ram, оснащений дизельною турбошісткою об'ємом 6,7 літра, став частиною експозиції власного музею аль Нахайяна, присвяченого історії позашляховиків. Велика колекція музею, що містить як класичні моделі, так і божевільні вантажівки і монстр-кари, принесла шейху запис в Книзі рекордів Гіннесса: він був визнаний власником найбільшої кількості повнопривідних автомобілів у світі.

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