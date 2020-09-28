Подивіться на найбільш іржаву Toyota Camry в історії

Цей конкретний екземпляр Toyota Camry належить Остіну Лі Інграму з Джорджтауна, і нещодавно він став вірусним на Reddit. Це цілком може бути найбільш унікальна Camry, яку ми коли-небудь бачили.

Toyota Camry, яку Остін використовував як донора для свого авто, зібрали в період з 1991 по 1996 роки.

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Це покоління вважається одним з найпростіших і водночас найбільш нудних. Однак після доопрацювань Остіна автомобіль здається цікавим і доволі привабливим. Якоюсь мірою він буде звертати на себе увагу навіть більше, ніж дорогі Lamborghini або Ferrari.

Перше, що впадає в око – це велика кількість номерних знаків в екстер'єрі. Їх власник використовував, щоб змайструвати колісні арки і спойлер. У вигляді арок номера виглядають дивно, але зі своїм завданням вони пораються. Ну і, звісно ж, не можна не закцентувати увагу на поржавілості авто: готові побитися об заклад, що такого ви ще не бачили.

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