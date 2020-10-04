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Подивіться на цей "сейф на колесах" на базі Mercedes
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Каліфорнійська фірма AddArmor, що спеціалізується на створенні захищених автомобілів, представила броньовану модифікацію фургона Mercedes-Benz Sprinter.
Модифікація Mercedes-Benz Sprinter від AddArmor – броньований фургон, який стане незамінним засобом пересування для бізнесменів, політиків, а також зірок шоу-бізнесу, спорту та всіх, хто побоюється за своє життя.
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На думку розробників, автомобіль – справжній "сейф на колесах", який можна оснастити найрізноманітнішими засобами захисту.
Крім традиційної броні, що зможе витримати обстріл з пістолета або автоматичної зброї, автомобіль можна обладнати системами активного захисту від нападу. Наприклад, на Sprinter можна встановити розпилювачі димової завіси, перцевого аерозолю або звукову гармату. Крім того, зовнішні дверні ручки можна зробити струмопровідними, щоб вони змогли захистити розрядами електрики від нападу.
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