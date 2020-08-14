Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня

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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 14 серпня: в Україні виявлено 87 872 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 732 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 0004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 142 508 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 87 872 Одужали 46 797 Померли 2 011

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 160) та у Львівській області (11 658). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 129 Волинська область 4 529 Дніпропетровська область 1 658 Донецька область 1 049 Житомирська область 2 333 Закарпатська область 6 080 Запорізька область 1 038 Івано-Франківська область 6 320 Кіровоградська область 739 Київ 10 160 Київська область 4 429 Львівська область 11 658 Луганська область 171 Миколаївська область 770 Одеська область 4 732 Полтавська область 533 Рівненська область 7 326 Сумська область 783 Тернопільська область 3 538 Харківська область 5 583 Херсонська область 280 Хмельницька область 1 515 Чернівецька область 7 264 Черкаська область 1 092 Чернігівська область 1 154

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-08-2020:

Захворіли 21 072 125 Одужали 13 924 328 Померли 757 47 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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