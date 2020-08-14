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Коронавірус Карантин

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 14 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 14 серпня: в Україні виявлено 87 872 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 732 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 14 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 0004 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 142 508 таких повідомлень.
Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня - фото 420294

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 87 872
Одужали 46 797
Померли 2 011

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 160) та у Львівській області (11 658). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 129

Волинська область

 4 529

Дніпропетровська область

 1 658

Донецька область

 1 049

Житомирська область

 2 333

Закарпатська область

 6 080

Запорізька область

 1 038

Івано-Франківська область

 6 320

Кіровоградська область

 739

Київ

 10 160

Київська область

 4 429

Львівська область

 11 658

Луганська область

 171

Миколаївська область

 770

Одеська область

 4 732

Полтавська область

 533

Рівненська область

 7 326

Сумська область

 783

Тернопільська область

 3 538

Харківська область

 5 583

Херсонська область

 280

Хмельницька область

 1 515

Чернівецька область

 7 264

Черкаська область

 1 092

Чернігівська область

 1 154

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 14 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 14-08-2020:

Захворіли 21 072 125
Одужали 13 924 328
Померли 757 47

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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