Подертий, але незламний: тест на міцність Samsung Galaxy S10

Новинки від компанії Samsung не лише розбирали, а й перевіряли на міцність. Наш улюблений техноблогер Зак Нільсон вирішив випробувати Galaxy S10, щоб показати усім, що ж буде з гаджетом, якщо у його власника руки ростуть не зовсім з того місця.

Нагадаємо, що у Samsung Galaxy S10 спереду та ззаду використовується загартоване скло Corning Gorilla Glass 6, яке покривається подряпинами так само легко, як і попередні покоління. Це означає, що носити смартфон без чохла та захисного скла не варто. Традиційно, помітні сліди починають з'являтися після використання інструменту №6.

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Корпус смартфона, включаючи гібридний лоток для SIM-карт і карт пам'яті, виконаний з міцного алюмінію. Тому спроби Зака зігнути смартфон, як оце він зробив з ультрабюджетним Redmi Note 7, не увінчалися успіхом. Рамка не зігнулась, скло не тріснуло.

У нових "галактиках" (S10 та S10 Plus) використовується ультразвуковий сканер відбитків пальців. Він створює 3D-модель відбитка, щоб більш точно провести процедуру авторизації. Цей метод не лише надійніший, а й може працювати навіть у тому випадку, коли палець користувача мокрий або брудний. Цікаво, що незначні подряпини ніяк не впливають на роботу сканера. Втім, якщо на місці сканера будуть глибокі подряпини або й зовсім екран буде пошкоджений, "упізнати" ваш відбиток пальця пристрій уже не зможе.

Вердикт Радіо МАКСИМУМ: захисні чохол і скло необхідні, якщо ви не хочете стати відвідувачем сервісного центру; розбитий екран може стати причиною того, що смартфон уже не розблокується за допомогою пальця; рамка міцна, тому перейматися через те, що смартфон можна буде зігнути, зовсім не варто.

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