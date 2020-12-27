Ford розповіла, чому електричний кросовер отримав назву Mustang

Глобальний бренд-директор Ford з електромобілів Джейсон Кастріота пояснив, чому дебютному електричному кросоверу дали ім'я Mustang. Маркетологи "блакитного овалу" зважилися на нетривіальний крок, щоб електрична новинка Ford не загубилася серед конкурентів.

На думку співробітників компанії "спорідненість" з легендарною моделлю стала "фішкою" кросовера Ford. У бесіді з американським виданням Road & Track Джейсон Кастріота розповів, що спочатку електричний кросовер повинен був отримати інше ім'я, але на певному етапі розробки команда Ford прийшла до висновку – щоб модель "вистрілила" на конкурентному ринку, у неї повинна бути виняткова "фішка".

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Простим перейменуванням проєкту справа не обмежилася: дизайнерам довелося переосмислити пропорції електромобіля й додати фірмові елементи на зразок "пляшкового горлечка" й характерної оптики; інженерам – змінити архітектуру шасі та переналаштувати силову установку.

Кастріота запевняє, що команда "блакитного овалу" доклала максимум зусиль, щоб "батарейний" Mustang Mach-E мав право на заповітне ім'я, хоча шанувальники не згодні з автогігантом і навіть вимагали позбавити кросовер гучного імені.

Джейсон Кастріота згадав, що президенти північноамериканських клубів фанатів Mustang сприйняли новинку з погано прихованим скептицизмом, але щойно власники спорткарів зрозуміли, що електричний кросовер не прийшов на зміну класичним поні-карам, а доповнив лінійку, емоції вщухли. Втім, зловживати розширенням лінійки "Мустангів" Ford не буде: легендарним ім'ям ніколи не назвуть вантажівку або комерційний фургон.



Ford Mustang Mach-E – частина лінійки, а не електрична заміна поні-карів

Також топ-менеджер Ford натякнув, що у Mustang Mach-E з'явиться версія з поліпшеними характеристиками – продуктивніша, ніж Mach-E GT Performance Edition. Однак дату появи нового флагмана електрокросоверів Кастріота не розкрив.

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