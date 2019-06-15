Подарунки татові на День батька: найкращі ідеї, що подарувати

День батька в Україні відзначають в третю неділю червня. У це свято заведено вітати татів та дарувати особливі подарунки. Зібрали для вас найкращі ідеї, що подарувати найріднішому у його день.

Привітати тату хочеться по-особливому, адже він так багато робить для своєї сім'ї! Ми підготували для вас найкращі подарунки для нього на День батька.

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У це свято подаруйте татові те, що він любить найдужче – книги, зброю, колекційний алкоголь тощо. Якщо тато курить – подаруйте запальничку, портсигар, попільничку, сигару, приміром. Якщо він у захваті від зброї, то знайдіть цікавий ніж-метелик чи швейцарський ніж, до прикладу. Любить полювання чи рибалку – завітайте у відповідний магазин. Тато часто приймає гостей і вони люблять провести вечір за келихом міцного напою – оберіть екзотичний алкоголь або набір кухлів.

Ви точно знаєте свого тата краще, тому подумайте про його хобі й відштовхуйтеся від цього при виборі подарунку. Він оцінить ваш вибір, буде милуватися ним, а сама річ буде нагадувати йому про вас.

Хто сказав, що букети не для чоловіків? Подаруйте татові цікавий безквітковий букет. Можете замовити букет із солодощів, фруктів, м'яса, сиру тощо. Зараз майстрині таке вигадують! Їхня фантазія не має меж.

Чоловіки теж люблять смачненьке! Аби не бути надто банальними, подаруйте кошик чи коробку до верху наповнену улюбленими солодощами або фруктами.

Також цю ідею можна розвинути й подарувати те, на чому, зазвичай, економлять: екзотичні фрукти та елітні солодощі. Справжній бельгійський шоколад з цукатами або солоною карамеллю, марципани, манго, лічі, пітахайя – вибір насправді дуже великий.

Продовжуючи тему їжі – запросіть тата в ресторан або до кав'ярні. У цьому випадку є кілька переваг: тато проведе разом з вами час за приємною розмовою, скоштує смачні страви, а ви оплатите рахунок, що і буде подарунком.

Також можете презентувати сертифікат. Перший варіант – матеріальні речі. Сертифікат на одяг, речі або продукцію, якою тато користується або хотів би скористатися. Нехай сам обере те, що йому потрібно, щоб ви не помилилися розміром або запахом.

Другий варіант сертифікату – послуги. Сертифікат на масаж, катання на квадроциклах тощо. Нехай тато реалізує його тоді, коли буде мати час.

Якщо не хочете, щоб тато знав суму, яку ви витрачаєте, то просто відведіть його на кінну прогулянку, спуск річкою на байдарках, наприклад. Варіантів багато. Подумайте, що було б цікаво саме вашому татові.

Даруйте емоції! Подарунок – не означає саме матеріальні речі. Влаштуйте похід в театр, кіно, на концерт, фестиваль, майстер-клас.

Ловіть момент! Подаруйте татові спільну фотосесію. Усміхнені та щасливі – ці світлини залишаться назавжди.

Створіть фотокнигу або видрукуйте ваші фотографії. Повірте, альбом зі спогадами – чудовий подарунок!

У дитинстві на свята всі робили листівки своїми руками. Можете поекспериментувати у цьому керунку: напишіть пісню, вірш, портрет для тата. Такого другого подарунку точно не буде!

І пам'ятайте головне – тато буде щасливий, якщо ви просто приділяєте йому увагу і щиро говорите, що любите його!

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