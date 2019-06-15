Картинки з Днем батька 2019: вітальні листівки та відкритки для тата

В Україні День батька є офіційним святом, яке відзначають у третю неділю червня. У 2019 році цей день припадає на 16 червня. Ми підготували для вас найкращі вітальні листівки – привітайте свого тата!

День батька є виразом вдячності та любові, які діти відчувають до свого тата. У це свято кожен може приєднатися до привітань і поздоровлень на адресу батька! Нехай вони будуть з нами якомога довше, щоб ми могли їх радувати та піклуватися про них, любити їх і спілкуватися з ними.

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Оберіть листівку, яка припала вас до душі й привітайте свого тата з Днем батька!

Щоб скачати фото безкоштовно – клікніть на нього правою кнопкою миші (на мобільних – натисність на картинку пальцем і чекайте на випливаюче вікно) – далі оберіть опцію "зберегти". Готово!

Картинки для привітання з Днем батька

Вітальні листівки на День тата

Прикольні відкритки і фото тату до Дня батька

Картинка з днем батька

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