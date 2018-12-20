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Що подарувати колегам на Новий рік 2019: ідеї небанальних подарунків
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Подарунки на Новий рік 2019 прийнято дарувати не тільки рідним і друзям, а й колегам. Стань таємним Сантою і здивуй співробітників не чашкою і блокнотом!
Буває, що ваш колектив – одна велика і дружна сім'я. А буває, що трапляються і розбіжності. Але Новий рік 2019 – найкращий час забути всі суперечки та подарувати колегам святковий настрій. Станьте ініціатором для таємного Санти і нехай у кожного сяять очі від щастя.
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До вашої уваги небанальні подарунки, які точно сподобаються співробітникам.
1. Скретч-карта світу, що крок за кроком перетворюється в особистий щоденник подорожей, буде хорошим стимулом відвідати більшу кількість місць на планеті. Відмінна ідея для планів і мрій на наступний рік.
2. Чудовим вибором буде квест-кімната, політ на повітряній кулі або картинг. Якщо є можливість, то краще дарувати відразу на 2-4 людини. Компанією ж веселіше!
3. Приємним подарунком стане поїздка на квадроциклах або затяжний політ в аеротрубі. Емоції залишають в пам'яті багато яскравих спогадів.
4. Коробка-сюрприз з книгами, солодощами та іншими приємними речами. Чому б не ризикнути і не піднести колезі такий несподіваний подарунок?
5. Подаруйте квитки в театр на класичну постановку. Тільки завжди беріть 2 квитка на "нейтральні" дати. Це хороший привід провести вечір в атмосфері мистецтва, творчості і красивого дійства на сцені.
6. Небанальна ідея – квиток на фестиваль, наприклад, #VIDEOZHARA. Знайти зону за інтересами буде зовсім не складно, адже тут дуже просто відвідати майстер-класи та семінари від сертифікованих фахівців YouTube, уроки з танців і зйомок шоу програм, виступи улюблених музикантів. Крім того, на фестивалі традиційно будуть сотні блогерів, яким можна поставити запитання, заглянувши на автограф-сесії.
7. Поціновувачам дорогого алкоголю сподобається традиційна дегустація віскі з різних регіонів Шотландії. Досвідчений сомельє навчить гостей визначати якість напою по аромату, смаку та підказках на етикетці.
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