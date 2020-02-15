Подаруй мені щастя: дата виходу і графік серій нового серіалу

Незабаром відбудеться прем'єра серіалу "Подаруй мені щастя". Старт нового українського серіалу припадає на середину лютого. Дізнайтесь, коли телеканал 1+1 покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Подаруй мені щастя".

Серіал "Подаруй мені щастя" – це історія про відданість мрії та про боротьбу за почуття. Інколи життя обертається так, що за свою долю потрібно боротися усіма силами.

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Дата виходу серіалу "Подаруй мені щастя" на ТБ

Коли: 15 лютого (субота) на 1+1 Video, а 17 лютого о 20:45 на телеканалі

(субота) на 1+1 Video, а о на телеканалі Де: 1+1

Кількість епізодів: 8 серій

Жанр: мелодрама

зйомка серіалу "Подаруй мені щастя"

Графік серій серіалу "Подаруй мені щастя"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 30 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі 1+1 по два епізоди за день, тобто з понеділка по четвер. Глядачам підготували 8 серій. Дивіться серіал "Подаруй мені щастя" з 17 лютого!

Сюжет серіалу "Подаруй мені щастя"

У центрі сюжету життя головної героїні – дівчини Уляни. У неї є незвичайна здібність або ж дар, адже вона здатна відчути будь-які запахи, навіть ледь чутні.

Її мрія – отримати роботу у престижному агрохолдингу. Там Уляна планує створювати унікальні аромати.

Проте усе змінюється, коли в її житті з'являється Михайло – хлопець із заможної сім'ї. Його батьки дуже турбуються про майбутнє свого сина, тож звичайна дівчина їм не подобається та не підходить у ролі невістки.

Акторський склад серіалу "Подаруй мені щастя"

Головну роль у серіалі зіграла Анастасія Крилова. Також у серіалу "Подаруй мені щастя" зіграли такі талановиті українські актори:

Олег Москаленко

Валерія Ходос

Кирило Дицевич

Микола Боклан

Офіційний трейлер серіалу "Подаруй мені щастя"

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