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Подаруй мені щастя: дата виходу і графік серій нового серіалу

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серіал "Подаруй мені щастя" на 1+1 - фото 1
серіал "Подаруй мені щастя" на 1+1

Незабаром відбудеться прем'єра серіалу "Подаруй мені щастя". Старт нового українського серіалу припадає на середину лютого. Дізнайтесь, коли телеканал 1+1 покаже новий серіал, скільки буде епізодів та який сюжет підготували автори серіалу "Подаруй мені щастя".

Серіал "Подаруй мені щастя" – це історія про відданість мрії та про боротьбу за почуття. Інколи життя обертається так, що за свою долю потрібно боротися усіма силами.

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Дата виходу серіалу "Подаруй мені щастя" на ТБ

  • Коли: 15 лютого (субота) на 1+1 Video, а 17 лютого о 20:45 на телеканалі
  • Де: 1+1
  • Кількість епізодів: 8 серій
  • Жанр: мелодрама
зйомка серіалу 'Подаруй мені щастя' - фото 386188
зйомка серіалу "Подаруй мені щастя"

Графік серій серіалу "Подаруй мені щастя"

Хронометраж кожної серії буде приблизно 30 хвилин. Всі нові серії будуть виходити на телеканалі 1+1 по два епізоди за день, тобто з понеділка по четвер. Глядачам підготували 8 серій. Дивіться серіал "Подаруй мені щастя" з 17 лютого!

Сюжет серіалу "Подаруй мені щастя"

У центрі сюжету життя головної героїні – дівчини Уляни. У неї є незвичайна здібність або ж дар, адже вона здатна відчути будь-які запахи, навіть ледь чутні.

Її мрія – отримати роботу у престижному агрохолдингу. Там Уляна планує створювати унікальні аромати.

Проте усе змінюється, коли в її житті з'являється Михайло – хлопець із заможної сім'ї. Його батьки дуже турбуються про майбутнє свого сина, тож звичайна дівчина їм не подобається та не підходить у ролі невістки.

Подаруй мені щастя: дата виходу і графік серій нового серіалу - фото 386187

Акторський склад серіалу "Подаруй мені щастя"

Головну роль у серіалі зіграла Анастасія Крилова. Також у серіалу "Подаруй мені щастя" зіграли такі талановиті українські актори:

  • Олег Москаленко
  • Валерія Ходос
  • Кирило Дицевич
  • Микола Боклан

Офіційний трейлер серіалу "Подаруй мені щастя"

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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